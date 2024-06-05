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ear PAPILLONNER ダブルフェイス トートバッグ
商品番号 N23277959135
商品名

ear PAPILLONNER ダブルフェイス トートバッグ
ブランド名 イアパピヨネ
特別価格 税込 3,140 円
在庫状況 あり

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商品詳細

❍即購入可能です！クローゼット整理のため出品いたします。■イアパピヨネダブルフェイストートバッグカラー　表　赤系　　裏　グレー系サイズ　縦　　　38cm横　　　41cmマチ　　5cm持ち手　55cm❍サイズ感はタグ写真をご覧ください༻༓࿇༓༻༓࿇༓༺༓࿇༓༺いい状態のものを選んでいますが素人検品にご了承いただける方にお譲りできればと思います！NCNRです。他にも色々コート類出品します。よろしければご覧ください⑅◡̈*#MsMコート類柄・デザイン···花柄素材···ボアバッグサイズ···A4サイズ収納可
http://narcologia.ru/goods/enquire490689.html
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