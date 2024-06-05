ear PAPILLONNER ダブルフェイス トートバッグ

❍即購入可能です！クローゼット整理のため出品いたします。■イアパピヨネダブルフェイストートバッグカラー 表 赤系 裏 グレー系サイズ 縦 38cm横 41cmマチ 5cm持ち手 55cm❍サイズ感はタグ写真をご覧ください༻༓࿇༓༻༓࿇༓༺༓࿇༓༺いい状態のものを選んでいますが素人検品にご了承いただける方にお譲りできればと思います！NCNRです。他にも色々コート類出品します。よろしければご覧ください⑅◡̈*#MsMコート類柄・デザイン···花柄素材···ボアバッグサイズ···A4サイズ収納可



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