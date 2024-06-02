

ルイヴィトン エピサック トリアングル ハンドバッグ ルイヴィトン エピサック トリアングル ハンドバッグ



ルイヴィトン エピサック トリアングル ハンドバッグ ルイヴィトン エピサック トリアングル ハンドバッグ



ルイヴィトン エピサック トリアングル ハンドバッグ ルイヴィトン エピサック トリアングル ハンドバッグ



ルイヴィトン エピサック トリアングル ハンドバッグ ルイヴィトン エピサック トリアングル ハンドバッグ



ルイヴィトン エピサック トリアングル ハンドバッグ ルイヴィトン エピサック トリアングル ハンドバッグ



ルイヴィトン エピサック トリアングル ハンドバッグ ルイヴィトン エピサック トリアングル ハンドバッグ



ルイヴィトン エピサック トリアングル ハンドバッグ ルイヴィトン エピサック トリアングル ハンドバッグ



ルイヴィトン エピサック トリアングル ハンドバッグ ルイヴィトン エピサック トリアングル ハンドバッグ



ルイヴィトン エピサック トリアングル ハンドバッグ ルイヴィトン エピサック トリアングル ハンドバッグ



ルイヴィトン エピサック トリアングル ハンドバッグ ルイヴィトン エピサック トリアングル ハンドバッグ



ルイヴィトン エピサック トリアングル ハンドバッグ ルイヴィトン エピサック トリアングル ハンドバッグ



ルイヴィトン エピサック トリアングル ハンドバッグ ルイヴィトン エピサック トリアングル ハンドバッグ



ルイヴィトン エピサック トリアングル ハンドバッグ ルイヴィトン エピサック トリアングル ハンドバッグ



ルイヴィトン エピサック トリアングル ハンドバッグ ルイヴィトン エピサック トリアングル ハンドバッグ



ルイヴィトン エピサック トリアングル ハンドバッグ ルイヴィトン エピサック トリアングル ハンドバッグ

【サイズ】W40cmH14cmD14cm【材質】エピレザー【カラー】カスティリアンレッド【仕様】内側ポケット1【付属品】なし【コンディション】[外側]角スレ、底面薄っすらとスレ線[内側]ポケット内若干の剥がれ【コメント】ポケット以外に目立つダメージ等なく、比較的状態の良いお品物でございます。フランス語で三角という意味のハンドバッグ『トリアングル』。その名の通り三角のフォルムがオシャレ。エピは耐久性に優れているので、長くご愛用していただけるお品物でございます。⚠️検品はしていますが見落とし等もあるかもしれないので、中古品に理解ある方のみ購入お願いします。 エピサック ルイヴィトンハンドバッグトリアングルバッグ