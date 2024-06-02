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商品詳細
【サイズ】W40cmH14cmD14cm【材質】エピレザー【カラー】カスティリアンレッド【仕様】内側ポケット1【付属品】なし【コンディション】[外側]角スレ、底面薄っすらとスレ線[内側]ポケット内若干の剥がれ【コメント】ポケット以外に目立つダメージ等なく、比較的状態の良いお品物でございます。フランス語で三角という意味のハンドバッグ『トリアングル』。その名の通り三角のフォルムがオシャレ。エピは耐久性に優れているので、長くご愛用していただけるお品物でございます。⚠️検品はしていますが見落とし等もあるかもしれないので、中古品に理解ある方のみ購入お願いします。 エピサック ルイヴィトンハンドバッグトリアングルバッグ
http://narcologia.ru/goods/ramshackle161066.html
http://narcologia.ru/goods/stealth619076.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic838012.html
ルイヴィトン エピサック トリアングル ハンドバッグ
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