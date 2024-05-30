URBAN RESEARCH　アーバンリサーチ　半袖トップス　カットソー

2点以上ご購入で同梱割引させて頂きます。お気軽にコメント下さい♪（同梱割ご希望の方は確認のためそれぞれの商品に同梱希望とコメントをお願いいたします。）カラー オレンジサイズ 約㎝身幅56肩幅49総丈58袖丈27目立った汚れやダメージなどなく状態は良好です。あくまでも中古品ですので神経質な方は購入をお控えください。コンパクトに折り畳んでの発送となりますので折りジワにご了承ください。その他多数出品しておりますので是非ご覧ください！Z07158423



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