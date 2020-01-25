ポロラルフローレン　ポロシャツ

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商品詳細
合計で982ステッチを要するシグネチャーのポニー刺繍をはじめ、細部まで行き届いた縫製から通気性に優れたコットンメッシュのファブリックまで、1972年以来アメリカンスタイルのアイコンとして活躍してきたRalphLaurenのポロシャツ。わずかにストレッチを効かせて快適な着心地を実現。・スリムフィット：ストレッチ感により、ボディコンシャスなシルエットが引き立つスタイル・リブのポロカラー/5つボタンの前立て・半袖、リブのアームバンド/テニステール・左胸にシグネチャーのポニー刺繍※水通し後自宅にて保存していました。カラー···ピンク袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）季節感···夏
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