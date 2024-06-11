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②BALLSEYボールジィノースリーブブラウス36日本製
商品番号 A74894569606
商品名

②BALLSEYボールジィノースリーブブラウス36日本製
ブランド名 ボールジィ
特別価格 税込 1,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます☆価格交渉OKです。希望金額をコメントしてください。(常識的な範囲でお願いします＾＾)〇ブランド　日本製　BALLSEY　ノースリーブお色はアイスグレー系〇サイズ　36〇実寸着丈63身幅44肩―袖15〇状態についてほとんど使用感なく美品です良い状態のものを丁寧にお手入れしお送りしております。よろしくお願いいたします。カラー...グレー袖丈...袖なし柄・デザイン...無地季節感...夏
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