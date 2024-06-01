ジーナシス スエード ライク big 厚手 シャツ　アイボリー

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(*´꒳`*)御覧いただきありがとうございます(*´꒳`*)⭐️重要事項⭐️※掲載画像を無断で使用しないで下さい。転載\u0026コピー\u0026二次加工等含め一切許可しておりません。【出品商品】シャツ(厚手)ジーナシス【サイズ】F【カラー】淡いベージュアイボリー系【状態】外傷等無く美品です＾＾【詳細】ジーナシスのシャツです。もっちりスウェード風生地、シャツの形ですが厚手なのでアウター向けです(*^ω^*)ポケット有り、オーバーサイズ、大きいサイズ◎#ショコら※しっかりと検品して美品のみを厳選出品していますが粗探しをして些細な見落としにクレームする方はご遠慮下さい。※ご購入後すぐにご着用出来る様にホームクリーニングにてお手入れを行なっております。※お値引きまとめ買いがお得です♪2点以上5000円〜9999円ご購入→5%引き2点以上10000円以上ご購入→10%引き(プロフィール記載)単品購入値下げ不可※お値下げ交渉は行っておりませんのでお値下げご希望のコメントにはお返事致しません#shokora#コーデ #着画 #キレイ系 #ギャル系 #お姉系 #カジュアル #普段着 #コーデ売り #通勤コーデ #オフィスコーデ #コンサバ #デート他にも可愛いお洋服を多数出品しております。観ていって頂けましたら嬉しいです╰(*´︶`*)╯♡