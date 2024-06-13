【COACH】コーチ　手編み風　マフラー

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商品詳細
アメリカで購入した珍しいコーチの手編み風マフラーで、色はピンクグレーな感じの色合いです。2〜3回着用。素材上、毛糸が出てしまっている場所があります。革のCOACHと書かれているところに多少の汚れがあります。サイズ長さ 約180cm幅 約45cmその他、気付いてない汚れ等がある可能性があります。中古品、自宅保管の旨ご理解ください。発送は4〜7日にしていますが、不在時以外は1〜2日で発送します。また、不在時は時間がかかる旨ご了承ください。※プロフィール欄をご確認ください配送はらくらくメルカリ⇄ゆうゆうメルカリに変更の可能性があります。その他、注意事項をプロフィール欄に記載しております。
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