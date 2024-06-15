swwtmapartさま専用ミニクリックシェーヌダンクル　ピンク✖️ピンクゴールド

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商品詳細
エルメス ミニクリック シェーヌダンクルのバングルです。薄ピンク色にピンクゴールド金具です。小さい方のサイズです。2023.8に購入したばかりで、まだフィルムが貼ったままの新品です。一度人の手に渡った物なのですので、ご了承ください。ミニクリックの仕様説明書が付いてきました。正規のお箱、保存袋、仕様説明書、冊子、リボン、ショッパーをおつけいたします。よろしくお願いいたします。#エルメス#エルメスバングル#エルメスミニクリック#ミニクリックシェーヌダンクル#ミニクリック
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