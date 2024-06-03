美品‼︎ COACH コーチ　リバーシブル　ウールマフラー　ストール

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商品詳細
素 材 ウール 100%色合い ベージュ ×ライトベージュサイズ 幅52㎝長さ187㎝フリンジ込み使用回数は5回くらい目立った汚れやダメージは見当たりませんクリーニング済みですが神経質な方はご遠慮くださいご検討宜しくお願い致しますm(__)mNo.345COACHコーチ マフラーウールマフラー ストールリバーシブルマフラー
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