untitled グレー　キャミワンピース

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カラー···グレー季節感···春、夏、秋昨年購入数回着用カバンをかけていた右横に、少しスレがあります。7枚目のお写真で、確認をお願いします。全体的には綺麗なお品物ですが、中古品の理解をお願いします後ろが紐のリボンで調節可能です。カラー···グレー