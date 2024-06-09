【美品】ケイトスペード トマトドット ラウンドファスナー エンベリッシュ 長財布

#セレクトショップ天下一バック・パンプス・財布等小物を中心にほかにも商品を出品しておりますほかの商品も是非一度ご覧になっていただければ幸いです。●商品状態について状態:S(極美品or未使用レベル)------全体的に状態は極めて良好で使用感はほとんど見られません、未使用品レベルで状態は良いです。大手リサイクルショップで買いましたが、嫁さんがやはりいらないとのことで出品します。お店では状態Ｓで買ったのでほぼ未使用に近いです。#セレクトショップ天下一 →他掲載製品一覧は上記ハッシュタグをクリック ※注意・中古品と認識の上ご理解頂き画像ご確認の上ご購入をお願い致します。・写真の色彩に関しましては撮影環境閲覧環境により実物の色と異なる場合がございます。・状態チェックしていますが、商品に不備等ございましたら、評価前にご連絡ください。・商品掲載前にクリーニングや補修が必要であると判断した商品については実施しておりますので予めご了承ください。・鑑定済みの企業向け中古ブランド市場にて購入しているため、真贋に問題はないと認識しております。万が一偽物であった場合はご連絡のほどお願い致します。カラー···ホワイト柄・デザイン···プリント（ロゴなど）財布形···長財布



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