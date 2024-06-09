プラダ　ノベルティ　ショルダーバッグ、

◉新品・未使用プレゼント用に幾つかこちらでお譲り頂きましたが、使用の機会が無くなりましたので出品させて頂きました。バック縦約 約18cm横約 約25cmマチ 約7cmポーチ縦 約13cm横 約9cmショルダー約110cm(調節可能)ノベルティの性質上、細かな傷汚れ、スレや縫製の荒さ等がある可能性がございます。ブランド販促用のノベルティ品ですので、ブティック製品として売られているものと同等のクオリティをお求めの方はご購入をお控え下さいませ。縫製も甘いのでご理解のある方のご購入をお願いします。カラー···ブラック



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