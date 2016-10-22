ジャンニキャリーニ　ハラコ　バッグ

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商品詳細
ジャンニキャリーニハラコ レオパードショルダーバッグベージュのストラップにゴールドのファスナーでとても可愛いです♪サイズ：横幅21cm、高さ18cm、まち1cmショルダー長さ：約135㎝(調整不可)未使用品です。定価33000円のお品物です。
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