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ドクターマーチン バック　本革バック　ショルダーバック　dr.martens
商品番号 D44610385533
商品名

ドクターマーチン バック　本革バック　ショルダーバック　dr.martens
ブランド名 ドクターマーチン
特別価格 税込 4,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入しましたが一度も使っていません。状態は良いかと思います。ベルト部分は長さの調節可能カラー···ブラック素材···本革【ブランド名】Dr.Martens(ドクターマーチン)【商品の説明】ブランド:Dr.Martens(ドクターマーチン)カテゴリ：レディースバッグショルダーアイテム：REATHERSATCHELクロコ型押しサッチェルバッグ実寸：横幅27cm高さ22cmマチ7cm素材：本革色：黒系
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