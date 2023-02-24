Macintosh バックセット

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商品詳細
Macintoshphilosophyの大、小セットナイロンバック。チャック付き。軽くて沢山入るのでマザーバックや旅にぴったりです。大きいサイズ縦 34㎝横 47㎝マチ 33✖️12ベルト長さ調節、取り外し可能、最大112㎝ポケット外2個、中2個小さいサイズ縦 外側34㎝、真中30㎝横 36㎝マチ 27.5✖️10ポケット外1個、中2個カラー···ブルー柄・デザイン···無地素材···ナイロン
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