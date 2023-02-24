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Macintosh バックセット
商品番号 M98611154633
商品名

Macintosh バックセット
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 3,320 円
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商品詳細

Macintoshphilosophyの大、小セットナイロンバック。チャック付き。軽くて沢山入るのでマザーバックや旅にぴったりです。大きいサイズ縦　34㎝横　47㎝マチ　33✖️12ベルト長さ調節、取り外し可能、最大112㎝ポケット外2個、中2個小さいサイズ縦　外側34㎝、真中30㎝横　36㎝マチ　27.5✖️10ポケット外1個、中2個カラー···ブルー柄・デザイン···無地素材···ナイロン
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