極美品◎フランス製　brontibayparis ナイロンバッグ NAPLES

◆brontibayparisブロンティベイパリス◆ナイロン×レザーコンビハンドバッグトートバッグ NAPLES ナプレス 軽量稀少なフランス製です♪【サイズ】素人採寸ですがW約28〜39cm、H約27cm、D約14cm【ディテール】タブスナップ開閉、真ん中仕切りファスナー収納、側面にファスナーポケット、オープンポケット×2付き。※フランス製【コンディション】使用感の少ない極美品です。（状態は問題ありませんが、素人保管の為、微かな傷や汚れはご了承下さい。）#SAKIKOバッグ#SAKIKObrontibayparis#brontibayparis#ブロンティベイパリス#ナイロンバッグ#NAPLES#ナプラス素材···ナイロン素材···レザー(本革)、ナイロン



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