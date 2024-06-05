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極美品◎フランス製　brontibayparis ナイロンバッグ NAPLES
商品番号 P71539677788
商品名

極美品◎フランス製　brontibayparis ナイロンバッグ NAPLES
ブランド名 ブロンティベイパリス
特別価格 税込 3,168 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆brontibayparisブロンティベイパリス◆ナイロン×レザーコンビハンドバッグトートバッグ　NAPLES　ナプレス　軽量稀少なフランス製です♪【サイズ】素人採寸ですがW約28〜39cm、H約27cm、D約14cm【ディテール】タブスナップ開閉、真ん中仕切りファスナー収納、側面にファスナーポケット、オープンポケット×2付き。※フランス製【コンディション】使用感の少ない極美品です。（状態は問題ありませんが、素人保管の為、微かな傷や汚れはご了承下さい。）#SAKIKOバッグ#SAKIKObrontibayparis#brontibayparis#ブロンティベイパリス#ナイロンバッグ#NAPLES#ナプラス素材···ナイロン素材···レザー(本革)、ナイロン
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