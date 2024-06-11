COACH　バッグ ハンドバッグ　ショルダーバッグ 2way F79998

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商品詳細
coach2wayショルダーバッグ品番 F79998・サイズ：約高さ23x幅35-26xマチ8.5cm 持ち手上がり約12cm ショルダー約112-130cm(3cm間隔で7段階調節可)・重 さ：約550g・仕 様：開閉：ファスナー式 内側：ファスナーポケット1 外側：ファスナーポケット1・素 材：PVC・状態：汚れ、傷特に無し 型崩れ無し
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