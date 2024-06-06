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3009✨美品✨HERMES　エルメス　べアンクラシック　二つ折り長財布ゴールド
商品番号 D23232470688
商品名

3009✨美品✨HERMES　エルメス　べアンクラシック　二つ折り長財布ゴールド
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 17,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂いてありがとうございます。♡相場より安く出品しています。♡フォロー割ございます。エルメスの王道財布といえばベアン！ベアンクラシックの入荷です。女性が持てば、セレブ感を引き立たせ薄型のお財布のため、男性の内ポケにもカッコよく収まります^^ユニセックスに使えるエルメスの大人気お財布で楽しくお出かけしちゃってくださいね！こちらの商品は業界最高峰のメンテナンス資材を使い当ショップ専属のプロ職人が時間をかけて最高峰のメンテナンスを施しております。〜メンテナンス内容〜・プロ仕様のクリーニング溶剤での　徹底的なクリーニング・レザー用の特別なオイルでレザーの栄養補給・業界最高峰のカラー溶剤で　ブラックに染色、艶調整・色落ちが起こらないようトップコーティング・新品でも行われていない撥水加工　かなり水濡れに強くなります。・ワックスによる保湿※一般的に2万円以上かかる内容です。　その中でも当ショップは最高級資材を　使用しています。◎商品詳細◎＊ブランド：HERMESエルメス＊商品名：ベアンクラシック二つ折り財布＊カラー：外側：ブラック　　　　　　内側：ブラック　　　　　金具：ゴールド＊素材：本革＊サイズ：W17.5ｘH9＊商品仕様：　ラウンドファスナー　札入れ×3　カードポケット×12ファスナー付き小銭入れ☆商品内容☆・財布（財布のみとなります）★商品状態★内外ともにブラックにリカラーをして大変綺麗な状態に仕上げてあります。ファスナーもスムーズです。〜入手経路〜大手ブランドオークションより入手した一部上場企業による真贋鑑定済の正規品となっております。〜返金保証あり〜商品保証につきましてはプロフィールをご覧ください（プロフィールにも記載があります）素材···本革カラー···ブラック財布形···長財布
http://narcologia.ru/goods/freshman510456.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln245202.html
http://narcologia.ru/goods/Addict905318.html
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