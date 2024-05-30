一生モノ♪レア♪ LV最高級ライン ルイヴィトン クロコダイル　ジッピー　長財布

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値下げ交渉は返信しませんブランド名→LOUISVUITTON(ルイヴィトン)ライン→クロコダイル(レザー)カラー→グリーン系商品名→ジッピーウォレット(ラウンドファスナー)付属品→箱、保存袋(1枚目画像が全て)シリアル→MI0122サイズ→長さ19.5cm、高さ10.5cm、幅2.5cm札入れ3、ファスナー小銭入れ1、カード入れ8、ポケット3レアなクロコダイルのジッピーウォレットです！高級感と滅多にないクロコダイルレザーのインパクトあるお財布♪本革クロコなので丈夫でこれからもお使い頂けますまたこの種のレザーなどは他ブランドも作らない時代になってきたので先々では入手できなくなる可能性もある貴重なLVのクロコレザーのお財布他販売で現在30万円などで出品もあるお品ですお値打ち価格です♪人とは絶対にかぶることない最高級のお財布です滅多に無いクロコダイルのお財布、またこらクロコ等は商品が使われなくなるので、先々では入手ができなくなる可能性も！あくまで中古になりますので傷み、使用感、シミ、傷みなどは多少はありますが(小さな黒汚れが写真6参照)他に大きな目立つ壊れなどもなく、これからもお使い頂けるルイヴィトンのお財布です♪写真の映り、色合いなど撮影の特性上、多少は違いがある場合がありますのでご理解お願い致します#アリゲーター#クロコレザー#本革