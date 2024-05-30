【人気】FERRAGAMO　フェラガモ　トート　レザー　キャンバス　ロゴ

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ご覧頂きまして、ありがとうございます。■商品【人気】FERRAGAMO フェラガモ トート レザー キャンバス ロゴハンドバッグ■サイズハンドル高さ：13cm 高さ：21cm 横：26cm マチ：9cm ※詳しくは実寸を参考にお手持ちの洋服と比べてみていただけると幸いです平置き実寸、自身で採寸しているため、若干の誤差はご了承ください。■カラーブラウン 茶 ブルー 青■素材レザー 革キャンバス■状態僅かにスレございますが、全体的に綺麗な状態で、まだまだご着用頂けます♪どれも気になるダメージはなく、目立った擦れ・汚れのない綺麗なお品です。⭐︎業者専用の革専用の溶剤にて綺麗にメンテナンスしておりますので、出来るだけ綺麗な状態でお使くよう、配慮しております♪◾️購入場所ブランドリユース店 質屋・古物市場・ストア商品 ※全て大手ブランド取扱店にて鑑定済みの正規品となります。安心してお買い求めください。 ■配送簡易包装にて丁寧に梱包いたします。１～２日ほどで発送させていただきます。スピード発想を心がけておりますが、都合上送れる場合はご連絡させていただきます。✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼バッグをお探しの方はこちらもご覧ください！↓↓↓ #forest♡のバッグ一覧▼商品一覧は▼#forest♡の商品一覧宜しければご覧下さいませ♡✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼✼••┈┈┈┈••✼••┈┈┈┈••✼