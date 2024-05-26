HERMES エルメス ガーデンパーティー PM / D正規品

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商品詳細
ご覧いただきましてありがとうございます。エルメスガーデンパーティPMカラー :マロン×ベージュサイズ :ｗ37×Ｈ26×Ｄ17cm百貨店のエルメスにて購入。正規品です。専用収納袋あり。刻印:D結構使用していたため、使用感、シミ(ペン)、傷、角擦れ、全体に黄ばみがありますが、まだ使っていただけると思います。(写真参考)持ち手や底部分は綺麗でひび割れなどはありません。スナップボタンも問題ありません。自宅保管のため、神経質な方はご購入をお控えください。また返品は受け付けておりませんので、よろしくお願い致します。♯HERMES♯エルメス♯ガーデンパーティー
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