CHANEL　シャネル　ニュートラベルライン　ジャガード＆レザーハンドバッグ

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ご覧頂き有難うございます。中古品ですので経年による汚れ傷色落ち等ございます。画像でご確認ください。ジャガードはしっかりしていますのでまだまだお使いいただけると思います。シリアル番号あります。サイズは約３４X１３X９です。商品到着後 24時間以内に受け取り評価できない方は ご遠慮下さい。すり替え防止のため返品はお受けできかねますので、よくお考えの上ご購入下さい。大手中古リサイクルショップでの購入です。