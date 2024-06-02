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CHANEL　シャネル　ニュートラベルライン　ジャガード＆レザーハンドバッグ
商品番号 C19584704703
商品名

CHANEL　シャネル　ニュートラベルライン　ジャガード＆レザーハンドバッグ
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 5,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き有難うございます。中古品ですので経年による汚れ傷色落ち等ございます。画像でご確認ください。ジャガードはしっかりしていますのでまだまだお使いいただけると思います。シリアル番号あります。サイズは約３４X１３X９です。商品到着後　24時間以内に受け取り評価できない方は　ご遠慮下さい。すり替え防止のため返品はお受けできかねますので、よくお考えの上ご購入下さい。大手中古リサイクルショップでの購入です。
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