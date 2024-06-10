新品値札タグ付き♡ セルフォード　サマーツイードロングジャンパースカート

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【未使用】セルフォード ツイードジャンパースカート | フリマアプリ ラクマ

CELFORDのワンピース新品未着用です。サイズは38デザインは1枚目のものと同じですが、カラーはWHT(2枚目以降参照)です。肩紐のリボンは取り外し可能です。小さく折り畳んでの発送です。自宅保管品ですので気にならない方のみご購入お願い致します。定価34100円