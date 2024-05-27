オットキャスト　ピカソウ2 リモコン付き

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商品詳細
国内正規代理店品オットキャストOTTOCASTPICASOU2ピカソウ2carplayaiboxプラグアンドプレイ車載androidドングルカープレイドングルGPS内蔵有線接続のみの純正CarPlayをワイヤレス化無線化android技適取得済み品Youtubeやディズニープラスなどが車の中で観れるようです。楽天市場の商人屋店にて購入しましたが使用しているナビが対応していなかったため出品します。
http://narcologia.ru/goods/assessor979603.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic364037.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement100199.html
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