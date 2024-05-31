SHOWA ホンダCR-Z専用ショックアブソーバー

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
SHOWATUNINGショーワチューニングHONDACR-Z専用ショックアブソーバー品名型式 V0461-10B-00用品の種類···ショックアブソーバーサスペンションタイプ···固定式対応車種メーカー···ホンダ・HONDACR-ZZF2から取り外しました。・2015年3月購入・取付後走行距離:65,642km・取付は大手カー用品店、取外しはホンダディーラー・全体的に汚れ、サビ、キズなどがある状態です。状態は画像からご判断ください。・リアショックアブソーバーのプラスチックカバーに割れがあります。(写真5枚目、左のショック)・取外し前、走行時に異音などの異常は特段感じていませんでしたが、走行距離からみてヘタリがあるかもしれません。経年や走行によるヘタリや劣化等についてはご了承の上、購入下さい。・画像に写っている物のみの発送です。・恐らくCR-ZZF1とZF2に適合ありますが、ご自身でご確認ください。メーカーサイトhttps://showa-tuning.com・らくらくメルカリ便の宅急便での配送を予定しています。#ホンダ#CR-Z#サスペンション#ショックアブソーバー#赤足#SHOWA
http://narcologia.ru/goods/moisture32769.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic680737.html
http://narcologia.ru/goods/tenet459563.html
CR-ZのDIY・CR-Z・SHOWA・ショックアブソーバー交換・サスペンション ...
CR-ZのDIY・CR-Z・SHOWA・ショックアブソーバー交換・サスペンション ...
CR-ZのDIY・CR-Z・SHOWA・ショックアブソーバー交換・サスペンション ...
CR-Z ショーワサスペンションキット取り付けと四輪アライメント調整 ...
ホンダ(純正) ZF2用リアショックアブソーバー (再レビュー)のパーツ ...
売り切り! ホンダ CR-Z ZF1 ZF2 CRZ ショーワ SHOWA TUNING ...
HONDA CR-Z用 サスペンションがSHOWA TUNINGさんから出ています ...
ホンダ ＣＲ－Ｚ α 無限エアロＦ／Ｓ／Ｒ リアウイング ＳＨＯＷＡ ...
cr-z サスペンションの値段と価格推移は？｜4件の売買データからcr-z ...
SHOWA ショーワ CR-Z CRZ サス | labiela.com
HONDA CR-Z用 サスペンションがSHOWA TUNINGさんから出ています ...
ホンダ CR-Z / CR Z DAA-ZF1 スポーツ サスペンション（ サス ...
SHOWA チューニングスポーツ で CR-Z をカスタム 。 | 鈴鹿店 | 店舗 ...
http://narcologia.ru/goods/moisture32769.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic680737.html
http://narcologia.ru/goods/tenet459563.html
CR-ZのDIY・CR-Z・SHOWA・ショックアブソーバー交換・サスペンション ...
CR-ZのDIY・CR-Z・SHOWA・ショックアブソーバー交換・サスペンション ...
CR-ZのDIY・CR-Z・SHOWA・ショックアブソーバー交換・サスペンション ...
CR-Z ショーワサスペンションキット取り付けと四輪アライメント調整 ...
ホンダ(純正) ZF2用リアショックアブソーバー (再レビュー)のパーツ ...
売り切り! ホンダ CR-Z ZF1 ZF2 CRZ ショーワ SHOWA TUNING ...
HONDA CR-Z用 サスペンションがSHOWA TUNINGさんから出ています ...
ホンダ ＣＲ－Ｚ α 無限エアロＦ／Ｓ／Ｒ リアウイング ＳＨＯＷＡ ...
cr-z サスペンションの値段と価格推移は？｜4件の売買データからcr-z ...
SHOWA ショーワ CR-Z CRZ サス | labiela.com
HONDA CR-Z用 サスペンションがSHOWA TUNINGさんから出ています ...
ホンダ CR-Z / CR Z DAA-ZF1 スポーツ サスペンション（ サス ...
SHOWA チューニングスポーツ で CR-Z をカスタム 。 | 鈴鹿店 | 店舗 ...