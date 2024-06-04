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値下げ歓迎。車検有り。スタッドレス有り。マークX
商品番号 V81924804139
商品名

値下げ歓迎。車検有り。スタッドレス有り。マークX
ブランド名 トヨタ
特別価格 税込 49,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ホワイト車検R6年　4月走行距離　約124000キロ少し伸びます。オイル、エレメント交換済み。ブリヂストンスタッドレス付き。現車確認お願い致します。
http://narcologia.ru/goods/cotton152261.html
http://narcologia.ru/goods/waveform621517.html
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