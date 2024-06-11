30プリウス ARROWS車高調 ジャンク

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商品詳細
ZVW30PRIUSの車高調です。写真に写っている物が全てです。リアスプリングとアジャスター無しです。中古で買った時から状態が悪かったので、ジャンク扱いでお願い致しますm(__)mフロントショックのセンターナット部分は六角レンチが詰まってます。当方インパクトがないのでオーバーホール出来ませんでした。固着確認はしてませんが、多分固まってると思います。ショック抜け感あります。オーバーホールか、各パーツの部分取りなどにいかがですか？用品の種類...車高調整対応車種メーカー...トヨタ
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