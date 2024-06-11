レガシィb4　後期型

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レガシィB4後期型が、北米で先行発表！！ | スバルショップ三河安城 愛知県



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覆面BLレガシィB4（後期型）



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カラー···ブラックトパーズマイカボディタイプ···セダン燃料タイプ···ハイオク車走行距離···8万〜8.9万km通勤車の為距離伸びます。3万5000キロから乗り続け、オイル交換は3000キロ毎回してます。スポーツ走行はしておりません。壊れているところは今のところありませんが、年式が古い為壊れる可能性もあります。オルタネータは5年前リビルト品に交換してあります。AT車喫煙者です。社外品ガナドールマフラーホイールDefiブースト計ゴルゴ セキュリティユピテルドライブレコーダー純正エアロステアリングカロッツェリアオーディオ車検来年2月1度現車確認をお願いします。また値下げ交渉も応じます。宜しくお願いします。年式···平成14年式