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レガシィ BR BM Fロアアームブッシュ 後側 2個 20204AJ020
商品番号 F44884620384
商品名

レガシィ BR BM Fロアアームブッシュ 後側 2個 20204AJ020
ブランド名 スバル
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スバル純正品フロントロアアームブッシュ後側2個セットになります。品番:20204AJ020BRBM系レガシィのフロントロアアームの後側ブッシュです。適合を誤って購入してしまったための出品となります。片方封が開いておりますのでご了承ください。袋に入れた状態で発送いたします。また、適合確認のため取り付けようとした車両にあてがった際に少々キズが付いてしまっておりますので、そちらもご了承ください。(画像4枚目参照)使用については問題ないものと思われます。車両には一度も装着、走行はしてはおりませんので、ブッシュとしては未使用品になります。適合に関してのお問い合わせには回答いたしかねますので、ご自身で適合をよくお確かめの上、ご購入ください。#スバル#subaru#レガシィ#LEGACY#legacy#br9#bm9ダイハツ/ジープ/スバル人気モデル...レガシィBR9対応車種メーカー...スバル
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