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モンキー　フロントフォーク　ショート加工
商品番号 P42109498702
商品名

モンキー　フロントフォーク　ショート加工
ブランド名 ホンダ
特別価格 税込 2,299 円
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商品詳細

ベアリング新品です。トップナット新品です。使用時に転倒、衝突なし。曲がりなしです。カット済みモンキー　ゴリラ　シャリー　ダックス　カブ　4miniエイプ　武川　シフトアップ　gクラフト
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