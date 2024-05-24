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80ヴォクシー　TEIN　ダウンサス
商品番号 V49721061100
商品名

80ヴォクシー　TEIN　ダウンサス
ブランド名 テイン
特別価格 税込 9,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テインTEINダウンサスHIGH.TECHハイテク　SKTA4-G1B00ZRR80G/ZRR80W　ヴォクシー、ノア、エスクァイアフロント35～40mm　リア　40mm数年前に新品で購入しましたが、装着しませんでした。箱に実感の凹みがあります。ご理解頂ける方でお願いします。
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