80ヴォクシー　TEIN　ダウンサス

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商品詳細
テインTEINダウンサスHIGH.TECHハイテク SKTA4-G1B00ZRR80G/ZRR80W ヴォクシー、ノア、エスクァイアフロント35～40mm リア 40mm数年前に新品で購入しましたが、装着しませんでした。箱に実感の凹みがあります。ご理解頂ける方でお願いします。
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