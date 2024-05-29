MG ヘッドガスケット メタル製　TC TD用

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商品詳細
MGTCTD用 メタルヘッドガスケット新品、未使用です。ノーマルの銅製ヘッドガスケットに比べて抜け、漏れが格段に向上します。厚さt=1,2mmよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/competitive743781.html
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