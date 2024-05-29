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MG ヘッドガスケット メタル製　TC TD用
商品番号 S75622491018
商品名

MG ヘッドガスケット メタル製　TC TD用
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 15,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MGTCTD用　メタルヘッドガスケット新品、未使用です。ノーマルの銅製ヘッドガスケットに比べて抜け、漏れが格段に向上します。厚さt=1,2mmよろしくお願い致します。
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