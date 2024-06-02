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【※こちらご専用ページになりますので、他の方のご購入はご遠慮願いますm(__)m他の方がご購入された場合、すみませんが即ご購入キャンセルさせていただきます。】コレスケア キトサン青汁✰30袋入り✰コレステロール✰大正製薬✰国産★☆ご覧いただきありがとうございます^^★☀美味しく健康や美容に気を配りたい皆様✰いかがでしょうか^^♧新品未開封です。♧賞味期限：2025.4♧内容量： 30袋入り ☓3箱 ＝90袋♧定価：1箱2,680円 ☓3箱♧以下、購入サイトより商品情報を転載させていただきます。♧商品区分：機能性表示食品(D275)♧【リビタコレスケアキトサン青汁の商品詳細】●LDL(悪玉)コレステロールが高めの方へ●コレステロールの吸収を抑え、LDL(悪玉)コレステロールを低下させるキトサン配合●国産100％の大麦若葉●絞らずにまるごと粉砕する食物繊維をそのまま残す製法を採用●農薬不使用・有機栽培♧【保健機能食品表示】届出表示：本品にはキトサンが含まれます。キトサンには、コレステロールの吸収を抑え、LDL(悪玉)コレステロールを低下させる機能があることが報告されています。LDLコレステロールが高めの方に適した食品です。♧【1日あたりの摂取目安量】1日3袋(1回1袋を1日3回)を目安にお召し上がりください。♧【用法用量】・1日3回、1回1袋(3g)を約100mlの水またはお湯に溶かし、よくかき混ぜてお召し上がりください。♧【リビタコレスケアキトサン青汁の原材料】有機大麦若葉(九州産)、還元麦芽糖(国内製造)、抹茶／キトサン(カニ由来)、トレハロース、増粘多糖類♧【栄養成分】3袋(9g)当たり熱量：30kcal、たんぱく質：1.5g、脂質：0.24g、炭水化物：6.7g(糖質：4g、食物繊維：2.7g)、食塩相当量：0〜0.02g機能性関与成分キトサン：0〜0.88g♧【アレルギー物質】カニ♣♧よろしくお願いします♧♣#おねむ屋サプリメントはこちら #おねむ屋ドリンク系はこちら#おねむ屋健康食品系はこちらサプリメント形状...粉末