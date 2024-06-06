「未開封」メゾンマルジェラ レプリカ レイジーサンデー モーニング100ml

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商品詳細
10本セット❗️メゾンマルジェラレプリカレイジーサンデーモーニングオードトワレ100ml★購入時期:2023年6月★種類:オードトワレ★状態:新品未開封★容量:100ml★並行輸入品forunisexレプリカシリーズNo.1ベストセラー「レイジーサンデーモーニング」。やわらかな肌がまとうリネンの香りが心地よく広がります。イタリア、フローレンスの清々しく晴れた日曜の朝。なめらかに肌を包み込む洗い立てのリネンのシーツ。いつまでもこのままでいたい、落ち着きのひと時を再現。並行輸入品になりますので、気になる方はご遠慮ください。即購入可
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