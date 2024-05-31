新品未使用Jo MALONE ディフューザー PINE\u0026EUCALYTU

公式サイトより引用JomaloneLondonジョーマローンロンドンパイン\u0026ユーカリプタスセントサラウンドディフューザーパイン＆ユーカリプタスクリスマスの朝の香り。やさしく包み込むような松とフレッシュなユーカリプタスの組み合わせで、陽気で楽しいクリスマスムードが満ちあふれます。定価:15,620円(税込)入手時期:2022年 12月 新宿伊勢丹にて購入 2022クリスマス限定デザインのディフューザー丸くて白くてコロンとしていてかわいいですし、すりガラスの入れものも冬をイメージした限定のものになります。丁寧に梱包してお届け致します。HPからの引用は今年のものです。ご了承下さいませ。



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