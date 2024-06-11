バロニー ミラー ホワイトニング トゥース ブラシ＆ウォッシュ＆ペースト

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商品詳細
BARONY「MIRROR」シリーズホワイトニングトゥースブラシ＆ウォッシュ＆トゥースペーストセット内容(通常価格：税込￥29,760)■『BARONYMIRRORWHITENINGTOOTHBRUSH』 （バロニーミラーホワイトニングトゥースブラシ）1分間に36,000回の微振動で美しい輝きと歯間ケアが得られる音波振動歯ブラシです。 ●新品未使用 ●音波振動歯ブラシ ●通常価格：19,800円（税込） ●購入時期：2023年8月下旬■『BARONYMIRRORWHITENINGTOOTHPASTE』 （バロニーミラーホワイトニングトゥースペースト・医薬部外品）生涯守りたい歯と歯茎にフルスペック処方の歯磨きジェルです。 ●新品未使用 ●ジェルハミガキ ●内容量：50ｇ ●通常価格：4,980円（税込） ●購入時期：2023年8月下旬■『BARONYMIRRORWHITENINGTOOTHWASH』（バロニーミラーホワイトニングトゥースウォッシュ・医薬部外品）軽く口をゆすぐだけで驚くほど汚れが落ちる理想の口内浄化に近づくデンタルリンスです。 ●新品未使用 ●液体ハミガキ ●内容量：270ml ●通常価格：4,980円（税込） ●購入時期：2023年8月下旬#京福堂#BARONY#バロニー#オーラルケア#口腔ケア#マウスウォッシュ#歯磨き#歯ブラシ#マスク解禁#医薬部外品対象···大人用特徴···ホワイトニング、口臭対策・口臭予防、歯周病対策
http://narcologia.ru/goods/kindness292505.html
http://narcologia.ru/goods/message233727.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation576024.html
BARONY「MIRROR」シリーズからオーラルケア用品が誕生 ～環境にも ...
BARONY「MIRROR」シリーズからオーラルケア用品が誕生 | 株式会社京福 ...
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