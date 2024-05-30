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JO MALONE イングリッシュペアー\u0026フリージア ホームキャンドル
商品番号 I92105493893
商品名

JO MALONE イングリッシュペアー\u0026フリージア ホームキャンドル
ブランド名 ジョーマローンロンドン
特別価格 税込 2,925 円
在庫状況 あり

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商品詳細

JOMALONELONDON（ジョーマローンロンドン）イングリッシュペアー\u0026フリージアホームキャンドル　200g新品未使用、未開封です。ギフトで今年の春にいただきました。私はとても好きな香りなのですが、家族がお家の中で香り系が苦手なので出品します。定価　10,780円のお品です。とても上品で癒される香りです。※丁寧に梱包してお送りいたします。
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