未使用品 CHANEL アリュール オム スポーツ EDT SP 100ml

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ご覧いただきありがとうございます。購入時期：2023/8内容量：100ml状態：新品未開封自分が使ってるもので撮影、発送するのはフィルムあり未開封品です。素肌に風を受けているような感覚に満ちた、スポーツとアウトドアのマインドをまとうフレグランス。スポーティーでカジュアルなスタイルの魅力に満ちたアリュール。フレッシュでセンシュアルな香りが、完全なハーモニーで身体と心を包み込みます。エレガントなニュアンスをもつ、フレッシュかつセンシュアルな香り。マンダリンのはじけるような爽やかさが、力強いセダーに調和し、センシュアルなトンカノートがホワイトムスクとともに深く包み込むような余韻をもたらします。光と風を愛し、いきいきと行動する男性のための香り。即購入OK！