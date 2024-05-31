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ロクシタン　LOCCITAN ボワドオーシャン　BOIS FLOTTE 75ml
商品番号 W23380417346
商品名

ロクシタン　LOCCITAN ボワドオーシャン　BOIS FLOTTE 75ml
ブランド名 ロクシタン
特別価格 税込 2,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昨年限定販売された「ボワドオーシャンオードパルファム」です。香りが合わない為出品します。1〜2プッシュのみの使用です。定価12100円ボトルタイプ···フルボトル香り···ベチバー容量···50ml〜99ml種類···オードパルファム【#ロクシタン#LOCCITANE】#ロクシタンボワドオーシャンオードパルファム#ロクシタンオードパルファム#ボワドオーシャンオードパルファム#ロクシタン香水#ロクシタンメンズ香水#オードパルファム
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