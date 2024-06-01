核酸C ゴールド 360粒 サケ白子抽出物加工食品 DNA RNA 核酸補給食品

「正規品、新品」核酸Cゴールド360粒他のセットも出品しています、一覧をご覧下さい#フミコのエトセトラ一覧【賞味期限】2024年5月以降の品を発送いたします。箱のまま発送致します。原材料名：サケ白子抽出物、還元麦芽糖、麦芽糖、パン酵母【（亜鉛、クロム、マンガン、銅、モリブデン、セレン、ヨウソ含有）、ブドウ糖】、酵母抽出物／VC、卵殻、香料、VE、パントテン酸、Ca、ナイアシン、VB1、VB6、VB2、葉酸、VB12、VA内容量：108g（300mgx360粒）保存方法：湿気の多い所や、直射日光を避けて保存してください。製造者：株式会社インターテクノ「核酸Cゴールド」は純度を高めたDNA・RNA（核酸）を主成分に、各種ビタミン・ミネラルといった体内に必要とされる栄養素をバランスよく配合しました。子供から大人までお召し上がりいただけ、身体やお肌の健康維持に適したアップル風味で食べやすく、合成保存料や合成着色料不使用のサプリメントです。食生活は、主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを。DNAを豊富に含むサケ白子からDNA-naを公募からRNAを精製し主成分に各種ビタミン・ミネラルを配合。肝機能改善（アルコール摂取）、新陳代謝（老化防止）の効果が見込まれます。アップル風味で食べやすくなっております。商品はお値下げ出来ません。お気軽にコメントください。



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