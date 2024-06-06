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Astier de Villatte アスティエ　インセンス　グランシャレ　お香
商品番号 G39975613894
商品名

Astier de Villatte アスティエ　インセンス　グランシャレ　お香
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 3,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

AstierdeVillatte/アスティエドヴィラットインセンス《お香》香り　一番人気のGrandChaletグラン・シャレサイトでは完売しているようです。お探しの方に小田切ヒロさん愛用の香り一本のみ使用2023年8月下旬購入品▪️内容量：125本　のうち1本使用▪️size：箱）15.2cm×6.3cm×1.9cm▪️燃焼時間：約30分（1本）▪️税込9680円のお品です。ようこそグラン・シャレへ。この土地の香りが貴方に語りかけます。スイスアルプスの高原牧草地に囲まれた小さく平穏な村の中心に,威風堂々と佇む木造建築「グラン・シャレ」。美しい自然と清新な気候に恵まれたこの地に,バルテュス画伯が構えた終の棲家。画伯を魅了したのは,牛乳と蜂蜜の香りや,アトリエを囲む菩提樹の老木から漏れる微かなシトラスの香り。そして今再び,画伯が愛した香りは美しき思い出のごとく蘇り,「グラン・シャレ」に沁みわたる。
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