

クルティ ミラノ CULTI MILANO TESSUTO テシュート 1000ml ディフューザー STILE スタイル 1000ml【パッケージ混在】 [並行輸入品] クルティ ミラノ CULTI MILANO TESSUTO テシュート 1000ml ディフューザー STILE スタイル 1000ml【パッケージ混在】 [並行輸入品]



クルティ ミラノ リードディフューザー 1000ml テシュート TESSUTO ... クルティ ミラノ リードディフューザー 1000ml テシュート TESSUTO ...



クルティ CULTI ディフューザー Stile Classic 1000ml ルームフレグランス リード付き クルティ CULTI ディフューザー Stile Classic 1000ml ルームフレグランス リード付き



クルティ CULTI ディフューザー Decor Classic 1000ml ルームフレグランス リード付き クルティ CULTI ディフューザー Decor Classic 1000ml ルームフレグランス リード付き



Amazon.co.jp: [クルティ] ディフューザー Colours 1000ml ルーム ... Amazon.co.jp: [クルティ] ディフューザー Colours 1000ml ルーム ...



クルティ CULTI ディフューザー Colours 1000ml ルームフレグランス リード付き クルティ CULTI ディフューザー Colours 1000ml ルームフレグランス リード付き



Amazon.co.jp: クルティ ミラノ CULTI MILANO THE テ 250ml ... Amazon.co.jp: クルティ ミラノ CULTI MILANO THE テ 250ml ...



クルティ ミラノ リードディフューザー 1000ml テシュート TESSUTO ... クルティ ミラノ リードディフューザー 1000ml テシュート TESSUTO ...



【CULTI】 クルティクラシック TESSUTO 1000ml （アロマディフューザー） [並行輸入品] 【CULTI】 クルティクラシック TESSUTO 1000ml （アロマディフューザー） [並行輸入品]



クルティ CULTI スタイルクラシック ディフューザー 250mL (CULTI ... クルティ CULTI スタイルクラシック ディフューザー 250mL (CULTI ...



CULTI クルティ ミラノ アロマ ディフューザー テシュート 1000ml - 芳香器 CULTI クルティ ミラノ アロマ ディフューザー テシュート 1000ml - 芳香器



送料無料 】 クルティ ディフューザー スタイルクラシッ ... 送料無料 】 クルティ ディフューザー スタイルクラシッ ...



クルティ リードディフューザー ミラノ スタイル ホームディフューザー メディテラネア (MEDITERRANEA) 1000ml クルティ リードディフューザー ミラノ スタイル ホームディフューザー メディテラネア (MEDITERRANEA) 1000ml



クルティ CULTI ディフューザー ルームフレグランス 1000ml (CULTI ... クルティ CULTI ディフューザー ルームフレグランス 1000ml (CULTI ...



CULTI TESSUTO 100ml ディフューザー/STILE 20590420 | コンフォーイ ... CULTI TESSUTO 100ml ディフューザー/STILE 20590420 | コンフォーイ ...

ご覧頂き有難うございます。≪CULTI≫ 未使用品!洗濯したタオルを日光にたっぷりと当てて乾かした、洗い立ての軽やかな香り。優しい石鹸の香りであるTESSUTO（テシュート）は、寝室などに置くのがおすすめです◎【ご了承下さい】木製の蓋にキズの様な跡形があります。※６枚目画像をご参照ください。■香り：テシュート-5349／[配合]カシスリーフ/ホワイトムスク/オリーブ/ジャスミン/ゼラニウム/ベルガモット/コットンフラワー■容量：1000ml■原材料：エタノール80%、香料4.7%、水分15.3%■使用期間：約５ヶ月※室内の環境により異なります。【ご確認下さい】・天然成分を使用しているため、製造時期によって香りおよび色が若干違う場合がございます。・気温や湿度などにより未開封の状態でも変色している場合がございます。・液漏れ防止のため、プラスチックの中蓋が開きづらくなっております。・リードは天然素材の為割れ・欠け・剥がれが御座います。・誤って目に入った場合はすぐに水で洗い流してください。・皮膚には使用しないでください。・本製品の容器はガラス製ですので、取り扱いにご注意ください。・地震や風などによる不意の転倒に注意してください。・使用中気分が悪くなった場合は直ちに使用をやめ、すみやかに換気をしてください。・アレルギー反応を引き起こすことがありますのでご注意ください。・小さなお子様の手の届かないところに置いてください。※海外からの輸入商品です。※状態確認の為、商品箱は一度開封しております。※輸送時に箱の凹みや稀に液漏れが発生する場合があります。何卒ご了承下さいますようお願い致します。【お取引について】ご購入前にプロフィール内の注意事項も必ずご確認下さい。●配送方法の関係上、別途料金が発生する場合がありますので、北海道や沖縄・離島の方はご購入前にコメントより必ずお知らせ下さい。CULTIMILANOルームディフューザーフレグランスクラシックウッドスティック布使用場所...部屋・玄関重量...1000g〜種類...リードディフューザ香り...その他