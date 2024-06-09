未使用 シャネル ブルー ドゥ シャネル オードパルファムEDP 100ml

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。■商品状態 未使用です ■購入時期：2023.8■容量:100ML自由に生きる男性のエスプリを表現した、魅惑的なアロマティックウッディフレグランス。トップノート:レモン、グレープフルーツ、ピンクペッパー、ベルガモット、コリアンダー、ミント、アルデヒドミドルノート:メロン、ナツメグ、ジンジャー、ナツメグラストノート:ラブダナム、パチョリ、サンダルウッド、シダー、アンバー、インセンス、アンバーウッドコメントなしでご購入OKです。どうぞ宜しくお願い致します*\\(^o^)/*.
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