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未使用 シャネル ブルー ドゥ シャネル オードパルファムEDP 100ml--
商品番号 H74814712558
商品名

未使用 シャネル ブルー ドゥ シャネル オードパルファムEDP 100ml--
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 2,600 円
在庫状況 あり

在庫状況について


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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。■商品状態　未使用です　■購入時期：2023.8■容量:100ML自由に生きる男性のエスプリを表現した、魅惑的なアロマティックウッディフレグランス。トップノート:レモン、グレープフルーツ、ピンクペッパー、ベルガモット、コリアンダー、ミント、アルデヒドミドルノート:メロン、ナツメグ、ジンジャー、ナツメグラストノート:ラブダナム、パチョリ、サンダルウッド、シダー、アンバー、インセンス、アンバーウッドコメントなしでご購入OKです。どうぞ宜しくお願い致します*\\(^o^)/*.
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