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CHANEL シャネル アリュール オム オードトワレ 100ml
商品番号 I26281685256
商品名

CHANEL シャネル アリュール オム オードトワレ 100ml
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

\"ご覧いただきありがとうございます商品状態：新品未開封内容量：100ml購入時期：2023年8月並行輸入商品の為、ご理解とご協力をお願い致します新品未開封、外側のフィルムもまだ剥がしてませんので、安心してお使い頂けると思います。アリュールとは魅力という意味の香水。どの香りが先に香り出すかは季節やつける人により違ってくる。オムはスパイシーな香りがメイン。ほのかな甘さが調和をとっている。香調：フレッシュムスキー即購入OKです☆質問あればコメントまでお願いします！
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