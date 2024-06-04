CHANEL シャネル アリュール オム オードトワレ 100ml

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商品詳細
\"ご覧いただきありがとうございます商品状態：新品未開封内容量：100ml購入時期：2023年8月並行輸入商品の為、ご理解とご協力をお願い致します新品未開封、外側のフィルムもまだ剥がしてませんので、安心してお使い頂けると思います。アリュールとは魅力という意味の香水。どの香りが先に香り出すかは季節やつける人により違ってくる。オムはスパイシーな香りがメイン。ほのかな甘さが調和をとっている。香調：フレッシュムスキー即購入OKです☆質問あればコメントまでお願いします！
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