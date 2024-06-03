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山田養蜂場　ローヤルゼリーキング　5袋
商品番号 X63669267471
商品名

山田養蜂場　ローヤルゼリーキング　5袋
ブランド名 山田養蜂場
特別価格 税込 8,819 円
在庫状況 あり

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商品詳細

山田養蜂場酵素分解ローヤルゼリーキング100粒入　×　５袋賞味期限　2025.06１日の摂取目安量　３粒お値下げ不可。７月に購入した商品です。#山田養蜂場#山田養蜂場ローヤルゼリーキング
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