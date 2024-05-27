新品 CHANEL チャンス オードパルファム 100ml スプレー EDP ...

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ご覧いただきありがとうございますシャネル(CHANEL)チャンスオードパルファム100mlスプレーEDP商品状態：新品未開封内容量：100ml購入時期：2023年8月並行輸入商品の為、ご理解とご協力をお願い致します新品未開封、外側のフィルム付きですので、安心してお使い頂けると思います。チャンスとは、形があるものではなく、ただ感じるもの。目に見えないものも信じる心を持つ女性の為に創られました。慣れ親しんだ香りを、シャネルのフレグランス研究所が独自に組み合わせ、とても意外性のある香りを創出。風味豊かなシトラスの香りが、エキゾチックなジャスミン、すがすがしいヒヤシンス、温かいアイリスなどのフローラルに結びつき、爽快なピンクペッパーのスパイスやアンバー、フレッシュベチバー、ナチュラルなホワイトムスクなどの官能的な甘さと溶け合って、常に変化する香りの万華鏡。○即購入OKです☆自宅保管の為神経質な方はご遠慮下さい。質問あればコメントまでお願いします！