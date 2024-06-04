ミズタニ(A-KIDS) リアルサウンド オートウォーカー 新幹線N700A

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美品ミズタニ(A-KIDS)乗用玩具リアルサウンドオートウォーカー新幹線N700A工具、説明書付き室内で数えられる程度しか遊んでいませんので、比較的綺麗な状態です。使わないまま箱から出して保管しておりました。電池は抜いて、こちらのお箱のまま発送します。子供が使用した中古品にご理解いただける方に、また素人検品になりますので細かなキズ、汚れの見落としがある場合があります。ご理解の程、お願い致します。対象年齢：3歳以上体重制限：40kgまで乗車定員：1人ハンドルを左右に動かすだけで、前進・後退・左右・360度ターンなど自由自在ベアリング搭載で動作もスムーズ全長65cmの大満足ボティスイッチ操作で本物のアナウンスや警笛が鳴らせる嬉しいリアルサウンド機能付き(単3電池2本別売)JR東海承認済本体サイズ幅31×奥行65×高さ36.5cm 重量2.8kg材質PP、ABS、PU仕様原産国：中国