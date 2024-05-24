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ナイキ ブルゾン パーカー ネイビー 90年代 白タグ
商品番号 I69110437844
商品名

ナイキ ブルゾン パーカー ネイビー 90年代 白タグ
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 2,088 円
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商品詳細

ナイキ90年代白タグのフルジップナイロンジャンパーです。サイズ表記キッズのMサイズ(レディースMくらいのサイズです。)肩幅45cm身幅56cm着丈60cm子供でも女性でも着ていただけると思います。色:ネイビー状態はすごく良いです！刺繍のナイキのロゴと切り替えのようになっている部分もすごくオシャレです。ポンチョのような形もかわいいと思います。#風車ナイキ#ゴツナイキ#4連ナイキ#かまぼこナイキ#縦ナイキ#筆記体ナイキ#あいみょん#菅田将暉#五反田ガレージ
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