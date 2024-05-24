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キャスキッズ 新品　刺繍　ジャケット　7-8y
商品番号 K60897404830
商品名

キャスキッズ 新品　刺繍　ジャケット　7-8y
ブランド名 キャスキッズ
特別価格 税込 2,405 円
在庫状況 あり

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商品詳細

キャスキッズ新品　刺繍　ジャケット　7-8yジュニア　リラックスド　サマージャケット　ソリッドペールグリーンタグなし定価¥8,580キャスキッドソン裏地まで凝ったおしゃれで可愛いミリタリー実寸→身幅約34、着丈約50cm120-130綿100%裏地はレーヨンプロフィールご確認ください。単品値下げ不可！転売OK！検索→#dmwの商品モニター環境により色の印象が違うことがあります。
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