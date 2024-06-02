YONEX ヨネックス ラケットバッグ

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商品詳細
\u003c内容\u003eYONEXのラケットバッグです。部活の大会の際に1回だけ使用しました。シューズやラケットが入るバッグになっています。小さいポケットも何個かあるので使いやすいですサイズ76×31×20少しスレのようなものあります。素人検品ですので見落としはご了承ください。\u003c梱包\u003e折りたたんでダンボールに入れ発送させて頂きます。\u003cその他\u003e質問等ありましたらコメントにてお願い致します。即購入⭕️ラケットバッグテニスバドミントンピンクYONEXヨネックス大容量用途···軟式・ソフトテニス種類···ラケットバッグバッグ・ポーチの開け閉め···ファスナー
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